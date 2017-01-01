Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () Teröristin ilk kurbanlarından Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlanıyor. Reina'daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşanlarına hedef oldu. Başından aldığı kurşunla kapı önünde hayatını kaybeden Arık için Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Arık'ın Türk Bayrağına sarılı tabuta camiye getirildi. İki oğlu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü.
(Görüntülü Haber) Reina'nın kapısında teröre kurban gitti (1)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () Teröristin ilk kurbanlarından Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlanıyor. Reina'daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşanlarına...
01 Ocak 2017 Pazar 16:07
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