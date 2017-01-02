(Görüntülü Haber) Reina katliamında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
02 Ocak 2017 Pazartesi 15:19
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