Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklular da ülkelerine gönderilmeye başlandı. Onlardan 4'ünün daha cenazesi yakınları tarafından alınarak Atatürk Havalimanı'na götürüldü.
(Görüntülü Haber) Reina Katliamı'nın yabancı uyruklu kurbanları ülkelerine gönderiliyor-2
Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklular da ülkelerine gönderilmeye başlandı....
02 Ocak 2017 Pazartesi 17:30
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