TERÖRİST KONYA OTOGARINDA İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'ya saldıran teröristin 15 Aralık günü Konya'dan otobüsle İstanbul'a giderken, Konya Şehirlerarası Terminali'ndeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Bir otobüs firmasından Ebu Muhammed adına bilet alan teröristin görüntülerde 1 kişi olarak yansıdığı belirlendi.
(Görüntülü Haber) Reina katliamcısının eşi ve bazı kişiler Konya'da gözaltında (3)
TERÖRİST KONYA OTOGARINDA İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'ya saldıran teröristin 15 Aralık günü Konya'dan otobüsle İstanbul'a giderken, Konya Şehirlerarası Terminali'ndeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Bir...
03 Ocak 2017 Salı 16:50
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