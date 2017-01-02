TOPRAĞA VERİLDİ İstanbul'da terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen için Sürmene Eski Cami’de düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sürmene Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı. Terör kurbanının gözü yaşlı nişanlısı Sezen Arseven, kadın polis memurlarının desteğiyle ayakta durabildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Sezgin Seymen’in cenazesi, Çamlıca Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Reina'daki saldırıda ölen Seymen'in cenazesi babaevinde (2)
TOPRAĞA VERİLDİ İstanbul'da terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen için Sürmene Eski Cami’de düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Trabzon Valisi Yücel Yavuz,...
02 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
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