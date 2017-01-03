Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırıdan sonra 32 kişinin cenazesi ülkelerine gönderilmişti. Bugün de 6 kişinin cenazesi ülkelerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Abbolos'un da işlemlerinin tamamlandığı, cenazesinin teslim edilmek üzere ailesinin beklendiği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Reina'daki katliam: 6 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırıdan sonra 32 kişinin cenazesi ülkelerine gönderilmişti. Bugün de 6 kişinin cenazesi...
03 Ocak 2017 Salı 15:24
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