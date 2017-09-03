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(Görüntülü Haber) Refüjde kurban kestiler

ADANA'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın refüjde kesti. Merkez Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kurulan hayvan pazarından kurbanlıklarını alan bazı kişiler kesim alanlarına...

ADANA'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın refüjde kesti. Merkez Yüreğir İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kurulan hayvan pazarından kurbanlıklarını alan bazı kişiler kesim alanlarına gitme yerine orada yol kenarında kesim yapmayı tercih etti. Bir grup da refüjdeki çimlerin üzerinde kurbanlarını kesti. Koyunlar, refüjdeki ağaçlara asılıp yüzüldü. Yol kenarında kesilip, yüzülen hayvanlar parçalanarak götürüldü. Yolda ise istenmeyen kanlı görüntüler ortaya çıktı.

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