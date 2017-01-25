(Görüntülü Haber) Reçel satıp kız çocuklarına destek olacaklar

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () MERSİN'in merkez Mezitli Belediyesi gönüllü kadınları hazırladıkları turunç reçellerini yapıp, satıyor, kız çocuklarını okutuyorlar.Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, çok farklı bir etkinlikle bir kez daha kendilerinden söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Mersin Üniversitesi hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören lösemili çocuklara bere ören gönüllüler, şimdi de kız çocuklarının okutulabilmesi için turunç reçeli üretimine başladı. Duyarlı bir vatandaşın bağışladığı turunçları, reçel yaparak satışını gerçekleştiren ve aralarında Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan'ın da yer aldığı gönüllüler, bu sayede 9 kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayacaklar. Gönüllüler satılan reçellerden yaklaşık 1500 TL gelir bekliyor. Çok önemli bir görev için bir araya geldiklerini ifade eden Menderes Mahallesi Gönüllü Evi Başkanı Afitap Duru, "Yine çok değerli bir görev için bir araya geldik. Mersin'in sembollerinden olan turunç meyvesinden ürettiğimiz reçellerimizi satarak, 9 kız çocuğumuzun okumasını sağlayacağız. Bu yolla kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamanın yanında Mersin'in çok önemli bir değeri olan turunç reçelinin de kentimizin tanıtımına katı sağlamış olacağız" dedi. GURUR DUYULACAK İŞLER YAPIYOR Gönüllülerin yaptıkları çalışmaların çok değerli ve özel olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "En büyük gücümüz halktan aldığımız güçtür. Benim en çok önem verdiğim gönüllülük anlayışı ile vatandaşlarımız hiçbir karşılık beklemeden gurur duyulacak başarılara imza attılar. Pek çok çalışmamızda yanımızda hissettiğimiz gönüllülerimiz şimdi de kız çocuklarının okutulması için turunç reçeli üretiyorlar. Belediyemize mekan sağlamak dışında hiçbir yükü olmayan gönüllülerimize canı gönülden teşekkürlerimiz sunuyorum" diye konuştu.