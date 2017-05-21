(Görüntülü Haber) Rauf Orbay ve Hamidiye'ye anma

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk savaş gemisi olan Hamidiye Zırhlısı ve komutanı Rauf Orbay anıldı. Hamidiye Zırhlısı ve Komutanı Rauf Orbay'ı anmak için Demre Belediyesi Kültür Salonu'nda panel düzenlendi. Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak derneğin Bilim Kurulu Başkanı emekli albay Suat Akgül konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından AKSAN Başkanı Mehmet Rıza Ünlü ve Antalya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abidin Sezer konuşma yaptı. Sonrasında AKSAN Proje Koordinatörü Özer Özgüç'ün yönettiği 'Hamidiye Zırhlısı ve Komutanı Rauf Orbay' konulu panel yapıldı. Emekli albay Suat Akgül, slayt gösterisiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk savaş gemisi olan Hamidiye zırhlısının öyküsünü ve kahramanlıklarını anlatarak, soruları yanıtladı. Akgül, 1935 yılının şubat ayında Atatürk'ün, Hamidiye zırhlısının düşman gemilerinden kaçarak saklandığı, Kekova'daki Hamidiye Koyu'nu ziyaret ettiğini de belirtti. Panele katılanlardan bir grup daha sonra tekneyle Kekova'daki Hamidiye Koyu'na giderek Hamidiye zırhlısının 25-26 Şubat 1913 yılında 2 gün kaldığı koyda bayrak açtı. Hamidiye zırhlısının ve onun kahraman komutanı Rauf Orbay'ı andı. Suat Akgül, "Hamiye yakın tarihimizde önemli bir yeri olan gemidir. Hamidiye gemisi, Rauf Orbay'ın komutasında akın harekatı yapmış ve Ege'den Akdeniz'e hareketinde birçok düşman gemisini ve mevzilerini etkisiz hale getirmiştir. Bu gemi, düşmandan sığınmak, bazı ihtiyaçlarını gidermek için Antalya ve Demre bölgesine de gelmiştir. Burada bugün bulunduğumuz Hamidiye Koyu'na da gelerek, ihtiyaçlarını gidermiş, önce Antalya'ya, sonra İstanbul'a giderek tarihi görevini yerine getirmiştir. Aynı şekilde 1935 yılında Akdeniz'e bir gezi yapan Atatürk, bu bölgeye uğramış, 22 Şubat 1935 yılında Demre'ye gelmiştir. Eski silah arkadaşını burada anmıştır. Bu bölgenin stratejik bir önemi olması nedeniyle, özellikle İtalyan tehlikesine karşı bölgede bazı değerlendirmeler yapmıştır" dedi. AKSAN Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, "Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar olan bölümde yaşanan bütün tarihsel olayları ne yazık ki gündemimize getirmemişler. Biz bunları canlandırıp yeni nesle aktarmak için kahramanları bir bir çıkarıyoruz. Bunlardan biri de Rauf Orbay'dır. Hamidiye gemisi Türk donanmasına katılan ilk gemidir. Mustafa Ertuğrul Aker, Rauf Orbay, Burhanettin Onat gibi bütün kahramanlarımızı ortaya çıkaracağız" diye konuştu.