(Görüntülü Haber) Ramazan davulcuları mesaiye başladı

İZMİR'de, Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte, sahur vaktinden önce sokak sokak gezen Ramazan Davulcuları, ilk sahur için tokmak salladı. Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan Davulcuları da bu gece mesailerine başladı. Oruç tutmak isteyenler, bugün imsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular tarafından uyandırıldı. Ramazan dolayısıyla bazı kahveler de sahur saatine kadar açık kalarak isteyenlere çay servisi yaptı. Sahur saatlerinde çayı ücretsiz yapan Bayraklı İlçesi'ndeki kahve sahibi 31 yaşındaki Aydın Vurucu, "Normalde kahvemizi 22.00-23.00'te kapatıyoruz. Ramazan dolayısıyla kahvemiz 24 saat açık. Gece sahur yapmak isteyen arkadaşlarımızı sabaha kadar kahvemiz de bekliyoruz. Sahurlarda çay servisi ücretsizdir. Üret talep etmiyoruz. Amacımız burada tekrar Ramazan ruhunu insanlara yaşatabilmek, örf ve adetlerimize sahip çıkabilmek. Bunun için kahvemiz 24 saat açıktır. Bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz" dedi.