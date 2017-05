(Görüntülü Haber)Ramazan'da Esenler'de çeşmelerden çorba akacak

İSTANBUL, () - ESENLER Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan'ı karşılamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. 7’den 70’e her yaştan insana hitap eden birbirinden farklı Ramazan projelerine imza atan Esenler Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirecek. “Ramazan Birlikte İyiliktir” sloganıyla yapılacak etkinliklerinin tanıtımı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından Esenler Dörtyol meydanında gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için çeşmelerden çorbanın akacağı Esenler'de, Ramazan ayının manevi ruhu 16 farklı proje ile yansıtılacak. İlk iftarın çocuklarla açılacağı Esenler'de, yemeklerini yapamayanlar için "Eve Teslim İftar" ve "Alo İftar" yardıma muhtaçlar ile yardım etmek isteyenler arasında köprü görevini görecek. Askıda İftar, camilerin ve türbelerin ziyaret edileceği Huzura Yolculuk, her evde Kur'an'ın okunup hatim edileceği Her Eve Hatim, Kadir Gecesi’nde 10 bin hatim 100 bin duanın okunacağı Duaların Buluşması, peygamberi anılacağı Naat Gecesi, Radyo Esenler’den her gün canlı yayının yapılacağı Çınaraltı Helva Sohbetleri, her gün gençlerle birlikte Süleymaniye’de Teravih, Anadolu’yu Mayalayanlar, Şehir İftarları ve dünyanın 7 kıtasından ve Türkiye’nin 7 bölgesinden damak tatlarının yer alacağı Ramazan Sofraları projeleri gerçekleştirilecek. ESENLER’DE RAMAZAN BİRLİKTE YAŞANIYOR Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek aktivitelerin ayrıntılarını şu sözlerle dile getirdi: “Çorba çeşmelerimiz hem otoban kenarlarında hem de sokaklarda görev yapacak. Bu vesile ile Askıda İftar, Eve Teslim İftar ve sokaktaki iftarda ulaşamadığımız kimseler olursa, o kişiler buralarda iftarlarını açmış olacaklar. Bir taraftan Askıda İftar, Alo İftar ve Eve Teslim İftarla vatandaşlarımızın iftarlarını kuruyoruz. Bazı yoksullarımız ise ‘Bana iftar kurma, bana iftar malzemesi ver’ diyor. Bu EDİM kartı alan yoksullarımız paranın geçmediği marketlerden alışverişlerini hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirip kendi yemeklerini kendileri yapıyorlar. Bu kart her yoksula göre para puan olarak yükleniyor ve 6 ayda bir güncelleniyor. Para puanlar kişinin yoksulluk durumuna göre 250 liradan bin 500 liraya kadar değişiyor. Bu kartla alınan her şey barkot usulü oluyor, günlük harcamalar para puanlardan düşülüyor ve bittiğinde yeniden güncelleniyor. Alo İftar ekibimiz saat 15:00 ile 17:00 arasındaki aranmalara göre, trafiğe takılmamak için motosiklet ile vatandaşlarımıza iftarlarını ulaştırıyor. Kutuların içerisinde 4 çeşit yemeğimiz bulunuyor. Alo İftar’da dikkat ettiğimiz en önemli şey, iftar yemeği 4 kişilik istendiyse 8 kişilik gönderiyoruz ki aileler bu yemeklerle sahurlarını da yapabilsinler.” “ASKIDA İFTAR VE ÇORBA ÇEŞMESİ PROJELERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM” Her yıl Esenler’deki ramazan etkinliklerine katıldığını ifade eden Sevilay Acar, “Esenler Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çok dolu bir Ramazan programı hazırlamış bizler için. Özellikte Askıda İftar ve Çorba Çeşmesi projelerini çok beğeniyorum. Tüm halkımızı Ramazan-ı Şerif’i idrak etmek için Esenler’e davet ediyorum” dedi. Ramazan etkinliklerinin tanıtımına katılan Musa Ada da “7.5 milyon kilometrelik büyün ilçe sınırları içerisinde anlatan bir lansman yapıldı. Her birisi birbirinden güzel” şeklinde konuştu. Ramazan tanıtım etkinliğinde vatandaşlara ve çocuklara Osmanlı Macunu, dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, animatörler ve maskotlar tanıtım alanında dikkat çekti.