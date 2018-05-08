Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

(Görüntülü Haber) Ramazan'da Adana'ya yıldız yağacak

ADANA,() ADANA Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da düzenleyeceği şenliklerde ünlü sanatçıları kent halkıyla buluşturacak. Galleria Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri'nde...

ADANA,() ADANA Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da düzenleyeceği şenliklerde ünlü sanatçıları kent halkıyla buluşturacak. Galleria Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri'nde sevilen şarkıcılar Mustafa Ceceli, Buray, Bedirhan Gökçe, İnci Mercan, Murat Kekilli, İlyas Yalçıntaş, Fettah Can, Derya Uluğ, Simge Sağın ve Hilal Akın ücretsiz halk konserleri verecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı programa göre 16 Mayıs'ta Mustafa Ceceli, 17 Mayıs'ta Buray, 18 Mayıs'ta Bedirhan Gökçe, 19 Mayıs'ta İnci Mercan, 25 Mayıs'ta Murat Kekilli, 26 Mayıs'ta İlyas Yalçıntaş, 1 Haziran'da Fettah Can, 2 Haziran'da Derya Uluğ, 8 Haziran'da Simge Sağın ve 9 Haziran'da Hilal Akın görkemli konserlerde Adanalı sevenleriyle buluşacak. RENKLİ ETKİNLİKLE DOLU PROGRAM Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri'nde ünlü sanatçıların yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterileri de gerçekleştirilecek. Galleria Festival Alanı'na gelecek Adanalılar, dev konserler ve etkinlikleri izleyip, yöresel lezzetler ile hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlardan alışveriş yaparak, hoşça vakit geçirecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314