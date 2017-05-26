(Görüntülü Haber) Ramazan ayının gelişi Mersin'de 90 davulcuyla kutlandı

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de, 90 davulcu, Ramazan ayının gelişini yaptıkları şovla kutladı. Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen şov, merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Alanı dolduran ve halka halinde pozisyon alan 90 davulcu, maniler eşliğinde davul çaldı. Davulcuların uyumu ve ortaya çıkan ses çevredeki vatandaşları etkinliğin yapıldığı alana çekerken, tek tip giyinen davulcular tokmaklarını Ramazan ayının gelmesini kutlamak için vurdu. Ramazan'ın simgelerinden olan, geçtiğimiz yıl bazı illerde sahur vakti çalması yasaklanan davullar, Ramazan boyunca kentin sokaklarında yer alacak. Ramazan'da görmeye alışık olduğumuz davulcular, yaklaşık 15 dakika süren bir gösteri yaparak renkli görüntüler oluştururken, kalabalık gösteri sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan belediye hizmet binasına kadar yürüdü. Vatandaşlar ve esnaflar da, şova alkışlarla destek verdi. 3 ayların 90 gün olmasından dolayı 90 davulcu tercih ettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye başkanı Burhanettin Kocamaz şunları söyledi: "Mersin'de bu tür şeylerin yapılması iyi oluyor. Bu kadar davulun bir araya geldiği etkinlik Türkiye'de belki bir ilk. Ramazan'ın geldiğinden herkesi haberdar etmek istedik. Bu gece sahura kalkıyoruz ve ilk teravih bu gün eda edilecek. Mersin'de böyle bir kültürün oluşmasını arzu ediyoruz. Bu yüzden Ramazan etkinlikleri yapıyoruz. Bu yıl da Mersin'in hemen hemen her yerinde bu tür çalışmalar var. İftar yemeklerini yine vereceğiz, sanatçılar vatandaşlarımızla buluşacak, şenlikler olacak. İlçelerimizde de yemek verip vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.