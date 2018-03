(Görüntülü Haber) Rahatsızlığı projesine ilham oldu

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Kimya Bölümü'nde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Sude Nur Kalyoncu (14), yaşadığı ayak terlemesi probleminden yola çıkarak hem bu soruna yönelik hem de ayak kokmasını engelleyen 4 ayrı antibakteriyel ayakkabı tabanı üretti. Doğaya atık olarak bırakılan 'zeytin çekirdeği', 'kestane kabuğu', 'siyah çay' ile 'fıstık çamı' malzemeleri işleyerek her birinden ayrı ayrı taban üreten Kalyoncu, kendisiyle birlikte denettiği 3 farklı arkadaşının ürünlerden olumlu sonuç aldığını ifade etti.

Geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmek için gayret gösteren, sınavda başarılı olan özel ve yetenekli çocukları kabul eden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkezlerden Manisa Bilim Sanat Merkezi'nin kimya bölümünde öğrenim gören Şehitler Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sude Nur Kalyoncu, kendi yaşadığı ayak terlemesi problemine çözüm bulmak amacıyla 'Ayağıma Sağlık' projesini hazırladı. Merkezin Kimya Bölümü öğretmeni Nazan Cebeci yardımı ile yaklaşık 5 aydır çalışan Kalyoncu, 'zeytin çekirdeği', 'kestane kabuğu', 'siyah çay' ile 'fıstık çamı' malzemelerini kullanarak 4 farklı ayakkabı tabanlığı üretti. Projesi hakkında bilgi veren Kalyoncu, yıllardır kendi ayağında terleme problemi yaşadığını dile getirerek, Merkezimizde her zaman bize proje üretmemiz konusunda öğretmenlerimiz destek oluyor. Ben de hem kendime hem de çevreme yararlı bir proje üretmek istedim. Yıllardır ayaklarımın terlemesinden dolayı problem yaşıyordum. Çevremde yaptığım araştırmada da birçok insanın bu konudan sıkıntı yaşadığını öğrendim. Ardından bu probleme çözüm olacak bir proje hayata geçirmek istedim. Yaklaşık 5 ay boyunca hem antibakteriyel olan, hem insanın ayak sağlığına zarar vermeyecek, koku ile terlemeyi önleyecek materyaller üzerinde çalıştık diye konuştu.

DÖRT FARKLI TABAN ORTAYA ÇIKTI

5 aylık çalışmada 4 farklı ürün üstünde durduklarını belirten Kalyoncu, Zeytin çekirdeği, kestane kabuğu, siyah çay ile fıstık çamını doğaya atık olarak bırakılıyor. Ayrıca bu ürünlerin sağlık açısından zararını olmadığını da öğrendik. İlk olarak zeytin çekirdeği, kestane kabuğu, siyah çay ve fıstık çamını aktif karbona çevirmesini sağladık. Amacım antibakteriyel, antifungal ve hoş kokulu bir ayakkabı tabanı oluşturmaktı. Daha sonra 4 farklı üründen 4 farklı antibakteriyel özelliği olan terletmeyen ve bakteri oluşumunu engelleyen ayak sağlığına uygun ayakkabı tabanı ortaya çıkardım dedi.

HEM KENDİSİ HEM 3 ARKADAŞI DENEDİ

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Kalyoncu, 4 farklı ayakkabı tabanını hem kendinin hem de 3 arkadaşının denediğini ifade ederek, Ayakkabı tabanlarını ürettikten sonra, ilk olarak ben kendim denedim. Her birinden de olumlu sonuç aldım. Sonra ayak terlemesi problemi yaşayan 3 arkadaşım da beni kırmayarak ayakkabı tabanlarını denedi. Onların da olumlu sonuç alması beni çok sevindirdi. Ürettiğim bu ayakkabı tabanlıklarının birçok insan için sıkıntılı bir durum olan ayak kokusu problemine etkili, pratik ve ucuz bir çözüm olacağına inanıyorum dedi.

DESTEK BEKLİYOR

Kalyoncu projesini önümüzdeki yıl geliştireceğinin de işaretini vererek, Projem sadece bununla kalmayacak. Önümüzdeki yıl farklı ayak mantarı türlerine çözüm getirecek antibakteriyel ayakkabı tabanı üzerinde çalışmalar yapacağım. Bu konuda bir hastanemiz ile koordineli çalışarak ayak mantarları çeşitlerini belirleyip, bunlara çözüm bulunması konusunda kapsamlı bir çalışma yapmayı hedefliyorum. Bu konunda hem yeni yaptığım çalışmam için hem de önümüzdeki yıl yapacağım kapsamlı çalışma için destek bekliyorum dedi.