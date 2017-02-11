Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesinde güvenlik güçlerinin 3 günden beri sürdürdükleri operasyonda, dün PKK'lıların kış üstlenmesi olarak kullandıkları birçok sığınak bulunarak imha edildi. Operasyon sırasında eski bir krom madeni alanında saklanan 2 teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin attığı el bombasıyla 3 asker yaralanırken, PKK'lıların 1'i ölü, 1'i yaralı ele geçti. Yaralı askerler bölgeye gönderilen helikopterlerle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerleri ziyaret eden Vali Osman Kaymak, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgedeki operasyonların sürdüğünü söyledi.
(Görüntülü Haber) Pülümür'de çatışma: 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı yaralı yakalandı (2)
Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı...
11 Şubat 2017 Cumartesi 19:46
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