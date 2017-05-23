(Görüntülü Haber) Protokol sergiyi gezdi, vatandaş kapıda bekledi

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince hazırlanan yılsonu sergisinde protokol sergiyi gezmek için içeri alınırken, çoğunluğu kadın yaklaşık 200 kişi kapıda bekletildi. Protokolün salondan ayrılmasıyla içeri girmelerine izin verilen kalabalığın merdivenlere yönelmesi üzerine arbede yaşanırken, bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, salondan ayrıldı. Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince hazırlanan 2016-2017 yılsonu sergileri açılışı için belediyenin pazaryeri kompleksinde tören düzenlendi. Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan Vekili İbrahim Dinç, Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz, İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın sunumu ise işitme engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla işaret dili eğitmeni Hülya Aykutlu tarafından işaret diliyle yapıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Yıldız, yaptığı açılış konuşmada kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Program müzik dinletisi ve minik öğrencilerden oluşan ekibin halk oyunları ile zeybek gösterisi ile sürdü. İŞARET DİLİYLE ŞARKI SÖYLEDİLER Törende, işitme engellileri daha iyi anlamak ve eğitimlerinde daha faydalı olabilmek adına halk eğitim merkezi bünyesinde açılan işaret dili eğitimi' kursuna katılan öğretmenlerden oluşan koro, 'Benim adım öğretmen' adlı şarkıyı izleyicilere işaret diliyle söyledi. ARBEDE YAŞANDI Etkinliklerin ardından pazaryeri kompleksindeki fuaye salonunda protokol tarafından resim ve el işi sergisinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol sergiyi gezmek üzere içeri alınırken, çoğunluğu kadın yaklaşık 200 kişi kapıda bekletildi. Protokol üyelerinin üst kata çıkmasının ardından kapıda bekleyen vatandaşlar salona alındı. Protokolün salondan ayrılmasıyla üst kata çıkmalarına izin verilen kalabalığın merdivenlere yönelmesi üzerine ise arbede yaşandı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bazıları ise sergiyi gezmeden salondan ayrıldı.