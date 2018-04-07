(Görüntülü Haber) Protokol, öğrenciler ve vatandaş birlikte spor yaptı

Mesut MADAN BURDUR,() Burdur'da 'Koşabiliyorsan Koş' projesi kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaş birlikte yürüyüş ve egzersiz yaptı. Spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Burdur'da etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile vatandaş ve öğrenciler katıldı. Programa katılanlar önce Gazi Atatürk Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirirken, ardından antrenörler eşliğinde 15 dakika süreyle egzersiz yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Amacımız sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Tüm Burdurluları her gün sabah 09.00 ile 10.30 arasında antrenörlerimiz nezaretinde bilinçli olarak spor yapmaya davet ediyorum dedi.