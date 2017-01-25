(Görüntülü Haber) Profesör Özhanlı: Gladyatör oyunları Psidia'da oynanmış

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'ndeki Pisidia Antiocheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Antik kentteki gladyatör kabartmaları, Roma İmparatorluk döneminde bütün gladyatör oyunlarının burada oynanmış olduğunu ve burada belki de bir gladyatör okulu olabileceği ya da diğer kentlerden gelen gösteri yapan gladyatörlerin varlığını belgelemektedir" dedi. Yalvaç'taki Pisidia Antiocheia Antik Kenti'nde 1980 yılında Dr. Mehmet Taşlıalan ve ekibi tarafından başlatılan kazı çalışması sonucu bir tiyatro ortaya çıkarıldı. Tiyatronun sütunlarında kayalara işlenmiş kabartmalar bulundu. Günümüzde Yalvaç Müzesi'nde sergilenen ve üzerinde gladyatör resimlerinin bulunduğu kabartmalarda yapılan incelemede tiyatronun gladyatör müsabakaları yapılan bir alan olduğu bilgisine ulaşıldı. '2 LEJYON EMEKLİ ASKER YERLEŞTİRİLMİŞ' Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Pisidia Antiocheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kabartma figürleriyle ilgili bilgi verdi. 2 lejyon birliğinin konuşlandığı antik kentte savaşçıların ölümüne maçlar yaptığı, bazen gladyatörlerin birbiriyle bazen de vahşi hayvanlarla dövüştüklerini betimleyen kabartma resimler olduğunu aktaran Prof. Dr. Özhanlı, "Pisidia Antiocheia Antik Kenti, Roma döneminde İmparator Augustus tarafından kolonileştirildikten sonra kente 2 lejyon emekli askerin yerleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Askerlerle bağlantılı olarak kentin tiyatrosunda gladyatör oyunlarının düzenlenmiş olduğunu hem tiyatro içindeki düzenlemelerden hem kentte ele geçen gladyatör kabartmalarından anlıyoruz" dedi. 'GLADYATÖR OYUNLARI OYNANMIŞ' 5 bin kişilik küçük bir tiyatro olmasına karşın orkestra duvarlarının yükseltildiğini ve caveada (antik dönem tiyatrolarında oturulan bölümlere verilen ad) oturanların hizasına kadar çıkarıldığını vurgulayan Özhanlı, "Bu da tiyatroda hem insanın insana karşı mücadelesi hem de yabani hayvanlara karşı gladyatör oyunları olduğunu belgeliyor. Yalvaç Müzesi'nde korunmakta olan gladyatör kabartmalarına baktığımızda Roma İmparatorluk döneminde bütün gladyatör oyunlarının burada oynanmış olduğunu ve burada belki de bir gladyatör okulu olabileceği ya da diğer kentlerden gelen gösteri yapan gladyatörlerin varlığını belgelemektedir" diye konuştu.