Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.Kağıtçıbaşı için Levent Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı son yolculuğuna uğurlandı (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.Kağıtçıbaşı için Levent Camii'nde ikindi...
03 Mart 2017 Cuma 17:47
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