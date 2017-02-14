(Görüntülü Haber) Prof. Kaboğlu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından uğurlandı

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () MARMARA Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, kampüs girişinde açıklama yaptıktan sonra öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı. Kaboğlu,"Sorumluysak biz hesap vermeye hazırız. Şu andan itibaren veremeyeceğimiz hesap yoktur. İşte hodri meydan" dedi. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edildi. Kaboğlu bugün Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'ne gelerek odasından özel eşyalarını aldı. Yaklaşık 1,5 saat üniversite binasında kalan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu öğrencileri ve meslektaşlarıyla vedalaştıktan sonra kampüs girişinde açıklama yaptı. Açıklama sırasında Kaboğlu'nu öğrencileri yalnız bırakmadı. "Bugün burada bu şekilde bir görüntüyü hiçbirimiz vermek istemezdi. Ama bu görüntünün nedeni biz değiliz" diyen Kaboğlu, "Türkiye 15 Temmuz gecesi bir darbe girişimi yaşadı. 15 Temmuz gecesi çok şükür darbe bastırıldı. Fakat 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin nedeni üniversiteler, bilim, bilim ve araştırma özgürlüğü, anayasa da değildir. Ama tam tersine belki de hukuk ve liyakat ilkelerine uyulmamış olmasıdır" diye konuştu. Kaboğlu , "Olağanüstü Hal'in konusu, nedeni, amacı ile hiçbir ilgisi olmayan uygulamalara gidildi. Ve bu da OHAL Kanun Hükmünde Kararname adı verilen işlemlerle yapılmak istendi. Burada Anayasa'nın 120. maddesi çerçevesinde ilan edilen Olağanüstü Hal ve 121. maddesinden hareketle kullanılan bir Kanun Hükmünde Kararname söz konusu. Fakat bunların herhangi bir biçimde 15 Temmuz gecesiyle ilgili olmadığı ilerleyen haftalarda ve aylarda ortaya çıktı" fadelerini kullandı. "ÖĞRENCİLERİMİZE SAYDAM OLMALARINI ÖĞRETTİK" 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulanan ihraçların hukuk dışı olduğunu söyleyen Kaboğlu, "Ben ve meslektaşlarım bilim yapıyoruz. Bilim; barış ve özgürlük ortamında yapılır. Barış ve özgürlük için yapılır. Bugüne kadar bunu yaptık. Bütün yazılarımız, konuşmalarımız tıpkı burada olduğu gibi saydamdır, açıktır. Derslerimizde hep bilimi yaptık. Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi ve saydam olmalarını öğrettik. Olaylara çok yönlü bakmaları gerektiğini öğrettik. Ama gelin görün ki 7 Şubat akşamı yayınlanan KHK, bizim öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırlayan sonuca sahip" dedi. "ALNIMIZ AÇIKTIR" Kaboğlu son olarak, "Sorumluysak biz hesap vermeye hazırız. Şu andan itibaren veremeyeceğimiz hesap yoktur. İşte hodri meydan. Hukuk önünde, mahkemeler önünde, ulusal ve uluslararası alanda açığız; alnımız açıktır. Biz hukuku, insan haklarını, bilimi, barışı ve eleştirel düşünceyi savunmaktan başka bir şey yapmadık" ifadesini kullandık. İbrahim Kaboğlu açıklamasının ardından öğrenci ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde bir taksiye binerek üniversiteden ayrıldı. POLİSTEN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ Kaboğlu'nun vedası ve açıklaması sırasında polis üniversite girişi ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Üniversitenin dört bir yanına çevik kuvvet ve sivil polislerin yerleştirildiği görüldü. ÖZEL GÜVENLİK KAMERA İLE KAYDETTİ Bu arada açıklama öncesi ve sonrasında kameralara ilginç de bir görüntü yansıdı. Üniversitede görev yapan 2 özel güvenlik görevlisinin grubun toplanması, basın açıklaması yapılması ve kalabalığın dağılımı sırasında kameralarla kesintisiz kayıt yapması dikkat çekti.