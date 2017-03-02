(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Türker Sandallı: "Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile aynı kalitede eğitim"

İSTANBUL, () İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Sandallı, "3 ay önce açılan bir fakülte olarak ISO 9001-2015 kalite belgesini aldık. Aldığımız bu belge, ilk defa bir diş hekimliği fakültesi tarafından alınıyor. Bizim verdiğimiz eğitimin Harvard Diş Hekimliği Fakültesi'nde verilen eğitim ile aynı standartta olduğunu belgeliyoruz." dedi. Prof. Dr. Sandallı bunun ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: "ISO 9001 belgesi, ürettiğiniz ürününün kalitesinin dünya standartlarında olduğunu gösteren bir belgedir. ISO 9001-2015 ISO belgesinin en son versiyonudur. Diş hekimliği fakültesi olarak ne üretiyorsunuz derseniz hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine eğitim üretiyoruz. Aldığımız belge ilk defa bir diş hekimliği fakültesi tarafından alınıyor. Bu belgeyi hem öğrencilere hem de hastaya verdiğimiz kaliteli hizmetler nedeniyle aldık. Bu da bizim öğrencilerimize lisans ve yüksek lisans olmak üzere verdiğimiz eğitimin ve hastalarımıza sunduğumuz hizmetin uluslararası kalitede olduğunu gösteriyor. ISO 9001-2015 ARTIK FARKLI STANDARTLAR İÇERİYOR Öğrencilere verilen eğitimin dünya standartlarına uygun olduğunu da belirten Prof. Dr. Sandallı, "Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin dünya standartlarına uygun olması lazım. Bizim verdiğimiz eğitimin aynen Harvard diş hekimliği fakültesi ya da King's College'de verilen eğitim ile aynı standartta olduğunu belgeliyoruz . Aldıkları bu eğitimle dünyanın her tarafında diş hekimliği yapabilecekler." dedi. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İnci Oktay da ISO 9001 dışında başka belgeler almayı da hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: "ISO 9001 - 2015 son yıllarda ISO standartlarında yapılmış çok önemli bir değişiklik. ISO 2015'te yeni bir biçime büründü ve farklı standartları oldu. Biz de bu konuda çalışmalarımızı tamamlayıp akreditasyonumuzu aldık. "BAŞKA AKREDİTASYONLAR İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ" Bunun dışında çok daha farklı alanlarda, uluslararası platformlardaki standartları izliyor ve onlarla ilgili akreditasyonları almakla ilgili çalışmaları da bir yandan yürütüyoruz. Bunların içinde Amerikan hasta hizmetleri ile ilgili olanlar var, Avrupa'dan diş hekimliği eğitimi ile ilgili olanlar var, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı geliştiren hastaneler ve onların bir ortak ağı var. Onları da kapsayacak şekilde bir kalite programımız var. Bunlar için hazırlıklarımız tamam olduğu için bu akreditasyonları da kısa zamanda alacağımızı düşünüyorum. Bu belgeyi almak için fakültedeki tüm işlemlerin ve süreçlerin belli standartlara uygun olması ve sizin de bu standartları sağladığınızı belgelemeniz lazım."