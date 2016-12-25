(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Tarhan: Kimya mühendisleri yeni zehirler üretiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ÜSKÜDAR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sentetik uyuşturucuları Kimya mühendislerinin yaptığını belirterek, "Bazı kimya mühendisleri maalesef, zekasını haince ve gençlere zarar verecek şekilde kullanıyor" dedi. Madde ve Alkol Bağımlılığı Kongresi için Antalya'da bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, son zamanlarda çok fazla göze çarpan ve halk arasında 'bonzai' olarak bilinen sentetik uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Tarhan, kolay ulaşılması ve ucuz olmasından dolayı son yıllarda uyuşturucu tacirlerinin gözbebeği haline gelen bonzainin, ölümleri de beraberinde getirdiğini aktardı. Sentetik uyuşturucu bağımlılığının salgın bir şekilde dağıldığını anlatan Prof. Dr. Tarhan, 10 yıl önceye göre bağımlılıkta büyük artış görüldüğünü söyledi. 'GENÇLER ARASINDA BAĞIMLILIK HIZLI YAYILIYOR' Özellikle bonzai tarzı sentetik uyuşturucuların yasa dışı olarak kimya mühendisleri tarafından üretildiğini dile getiren Prof. Dr. Tarhan şöyle konuştu: "Bu maddeyi idrarda tespit etmek çok zor. Gençler arasında bağımlılık hızlı ve şiddetli bir şekilde yayılıyor. Yeni kuşaklar zevkin peşinde koşuyor. Benmerkezci nesil dünyada artıyor. Bu kişiler zevk odaklı oldukları için bağımlılığa daha yatkın oluyor. Bunlara koruyucu ruh sağlığı açısından çözüm üretmek gerekiyor. Hasta olanların tedavisi ayrı, risk grubunda yer alanların tedavisi farklıyken, bir de sağlıklı kişilerin bağımlı olmaması için çalışmalar yapılmalı." 'BEYİNDEKİ KONTROL KAYBI BOZULUYOR' Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bağımlılığın eskiden ahlaki, sosyal bir sorun olarak görüldüğünü, şimdi ise beyin hastalığı olduğunun anlaşıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Tarhan, şöyle devam etti: Mesela kulağı duymayan bir insana 'duydu' demek ne kadar mantıksızsa, madde bağımlısı insana 'bırak' demek, 'kendini kontrol edebilirsin' demek o kadar anlamsız. Son yıllarda beyinde kontrol kaybıyla ilgili bağımlılıktaki alanların bozulduğu tespit edildi. Beyindeki kontrol kaybıyla ilgili alanların tedavi edilmesiyle, kişinin madde kullanımına 'hayır' diyebileceği çalışmalar var." ZEKALARINI HAİNCE KULLANIYORLAR Sentetik uyuşturuculardaki moleküllerin zorlukla tespit edildiğini, ancak kimya mühendislerinin yeni moleküller üreterek bu uyuşturucunun tespitini zorlaştırdığını vurgulayan Prof. Dr. Tarhan, şöyle devam etti: "Sürekli maddenin moleküllerini değiştirdikleri için, sentetik uyuşturucularda 'içmiyorum' diyen bir kişiyi doğrulamak zorlaşıyor. Doğrulama laboratuvarları kuruluyor. Klasik yöntemlerle ölçülemeyen maddeyi bu laboratuvarlarda ölçerek yasa dışı sağlanan yöntemleri önlemeye çalışıyoruz. Bazı Kimya mühendisleri maalesef zekasını toplum zararına, haince ve gençlere zarar verecek şekilde kullanıyor."