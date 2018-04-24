(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Ceyhan'dan aşı uyarısı

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, () HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Aşı Haftası kapsamında Ortaköy'de bir kafede düzenlenen seminerde konuştu. Aşının önemine, kızamık sayısındaki artışa ve geleneksel tıbba değinen Prof. Dr. Ceyhan, "Aşılamayı azaltırsanız aşıyla engellediğimiz hastalıkları görmeye başlarız" dedi. "2 MİLYON ÇOCUĞU KURTARMA ŞANSIMIZ VAR" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşının dünya tarihindeki en büyük keşif olduğunu söyledi. Ceyhan," Dünya üzerinde her yıl aşılamayla 3 milyon çocuğun hayatı kurtuluyor. Eğer bunu daha da geliştirebilirsek, daha çok çocuğu aşılayabilirsek o zaman 2 milyon çocuğu daha kurtarma şansımız var. Türkiye için bizim yaptığımız hesaplamalara göre şu anda uyguladığımız aşılama ile her yıl 14 bin 296 çocuk ölümden kurtuluyor. Halk arasında zatürre aşısı dediğimiz aşı eklendi. 2 bin 500 çocuğun ölümü engellendi. Bir aşıyla bir ölümü engellemenin maliyeti yaklaşık ortalama 1 dolar civarındadır. Sigara bıraktırarak, buna gayret göstererek ölümü engellemenin maliyeti 10 dolardır. Dünyada aşıyla hayat kurtarmanın fiyatını kıyasladığımızda aşıdan daha ucuz bir yöntem bulmak mümkün değil" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, aşının yalnızca enfeksiyon hastalıklarını önlemediğinin altını çizerek, "Örneğin kanseri önlemede de en etkili yöntem aşılama. Rahim ağzı kanseri, gösterilmiş en etkin kanser önleme yöntemi" diye konuştu. "AŞILAMAYI AZALTIRSANIZ, AŞIYLA ENGELLEDİĞİMİZ HASTALIKLARI GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ" Prof. Dr. Ceyhan, son yıllarda Türkiye'de aşı karşıtlığında artış olduğunu belirterek şunları söyledi: " Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen ailelerin sayısı 2011'lerde 180 iken giderek artış gösterdi. 2016'da 12 bine 2017'de de 23 bine çıktı. Böyle olunca da Türkiye'de aşılama oranları yüzde 98'den yüzde 96'ya düştü. Avrupa'da en yüksek aşılama yapılan ülkeydi Türkiye. Eğer aşılamayı azaltırsanız önce en bulaşıcı olanlar başlayacak sonra diğer bütün aşıyla engellediğimiz hastalıkları görmeye başlayacağız. 20 yıldır çocuk felci görmüyoruz. En çok bulaştırıcı olduğu için kızamıkla başladı bu iş. 2016 yılında 12 vaka görmüşten 2017 yılında 85 vaka görüldü. Sene başından bu tarafa 70'e yakın vaka görüldü. Bunların içerisinde aşılanmış çocuklar da var. Aşıyı yaptırmamak sadece sizin çocuğunuzu riske atmıyor. Aşılananın çocuğunu da riske atıyorsunuz. Çünkü hiçbir aşı tek başına yüzde 100 korumaz. Ancak yüksek oranda aşılarsanız yüzde 1-2 aşıya rağmen korunmayan çocuğun hastalıkta biriyle karşılaşma şansı ortadan kalkar. Siz bu oranları yüzde 90'lara düşürmeye başladığınız andan itibaren hastalarla aşıya rağmen korunmayanlar karşı karşıya geleceği için aşılananlar dahil vakaları görmeye başlayacağız." TÜRKLERİN GELENEKSEL TIP UYGULAMASI Öte yandan geleneksel tıbbı aşı karşısında bir şeymiş gibi düşünmemek gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, " Türklerin geleneksel bir tıp uygulaması var. Halkın daha çok bildiği sülük, hacamat tedavileri falan bunlar bizim açıkçası çok geleneğimiz olan uygulamalar değil. Osmanlı tıbbına, Anadolu tıbbına bakarsanız bizim geleneğimiz bunlar değil. Bizim geleneğimiz; aşılama. Aşılamayı biz Orta Asya'dan başlatarak İstanbul'a getirmiş, İstanbul'da devam ettirip buradan İngiltere''ye, İngiltere'den de bütün dünyaya yayılmasını sağlamışız" dedi.