(Görüntülü Haber) Potaların umut vaat eden devi artık havalimanında yatıp kalkıyor

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,()



BİR dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı’ndan aylardır ayrılamıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.





BAŞARILI BULUNUYORDU



Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, geçen sezon Bursa’nın Nilüfer takımındayken rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaç tedavisine başladı. Ancak iddiaya göre Şanlı, ilaçlarını düzenli kullanmadı. Şanlı, ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.





HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ



Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı polis tarafından gözaltına alındı. Şanlı işlemlerinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, 2 ay önce pasaportunu alarak yine Atatürk Havalimanı’na geldi. Atatürk Havalimanı'nı evi gibi kullanan Şanlı hergün ABD uçuşlarını takip ediyor.





"ABD’YE GİTMEK İSTİYORUM"



Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başlayan Şanlı, bankların üzerinde uyuyor. Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını ise havalimanı personeli karşılıyor. Şanlı'nın havalimanı personeline "Ben ABD’ye gitmek istiyorum. San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum. Beni ne olur oraya gönderin’ dediği öğrenildi.





KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ



2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe‘nin 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası‘nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.



