(Görüntülü Haber) Posof'ta 'en güzel buzağı' yarışması

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), () - ARDAHAN'ın Posof İlçesi'nde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında, 'en güzel buzağı' ve 'halat çekme' yarışmaları yapıldı. Posof´ta 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Orman Deposu mevkiinde düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar kapsamında Halitpaşa YİBO ile Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi folklor ekipleri gösteri sundu. Sahipleri tarafından alana getirilen buzağılara, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde gören yapan veterinerler tarafından puan verildi. Yarışmada Muhammet Kurşun'un buzağısı 1'inci, Turgut Acar'ın buzağısı 2'nci, Necmettin Taşçı'nın buzağısı ise 3'üncü oldu. Halat çekme yarışmasında takımlar birbirlerine üstün gelebilmek için kıyasıya mücadeleleri ilginç görüntüler oluşturdu. Programın ortasında aniden bastıran yağmur, kalabalığın alanı bir anda boşaltmasına neden oldu. Yağmurun dinmesinin ardından program devam etti, halat çekme yarışması yapıldı. Davul- zurna eşliğinde çekilen halaya ise Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve protokol üyeleri de katıldı. Program Ankara'daki Ardahan Dernekler Federasyonu koro ekibinin konseriyle son buldu. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.