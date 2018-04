(Görüntülü Haber) Portakal Çiceği Karnavalı heyecanı başladı

Yusuf BAŞTUĞ-Eser PAZARBAŞI ADANA,() Portakal çiçeği kokusunun insanlara sunduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusu temasıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Nisan'da Adana'da- 6.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı. Tarihi günlerini yaşayan Adana, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlarken, kentteki canlılık dikat çekici boyutlara ulaştı.Adana dışından 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşenUluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelenler Adana'nın yanı sıra komşu kentlerdekiotelleri de doldurdu. Karnaval, ekonomik açıdan kente büyük ivme kazandırırken, sosyo-kültürel açıdan önemli bir boşluğu doldurmasıyla da dikkat çekiyor. Karnavalda bu yıl 120'ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Nisan'da Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın başlaması dolayısıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, karnaval fikrinin öncüsü Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt ve Karnaval Direktörü İlhami Günsel'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. MARKALAŞMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişip kalkınması için marka şehir sıfatının önemine dikkat çekerek Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel ölçekte tanınması yolunda gerçekleştirilen bu tip çeşitli aktiviteler, sahip oldukları zenginliklerle harmanlandığında, 'marka' değerinin artmasına yol açıyor. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren çok büyük ilgi çeken ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'nın markalaşması yolunda atılan çok önemli adımlardan biridir dedi. KARNAVAL BÜYÜK BİR EKONOMİ YARATTI Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da, karnavalın ekonomik açıdan Adana'ya büyük katkı yaptığının altını çizerek ?Yola çıkarken herkesin nisan ayında Adana'da olmasını hedefledik. Nisan'da Adana'da olmak ve bu güzelliği yaşatmak amacımızı asım adım hayata geçiriyoruz. Alıanacak yolumuz var. Bu yıl Adana'da yaşayarak baharı karşılamak isteyen 100 bin kişinin Adana dışından gelmesini bekliyoruz. Bunun yanında Adana halkının katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık yarım milyon kişi karnavalı yaşayacakdiye konuştu. Bozkurt, 6 yıldır karnaval içinoluşturulan düzenleme komitesinin hiç bir karşılık beklemeden gönüllü olarak çalıştığını da beirterek Karnaval yalnızca Adana ekonomisine değil komşu kentlere de ekonomik fayda sağlamıştır. Hoşgörüyü elden bırakmadan gülen yüzlerle siyasetsiz bir hafta sonu geçirmek en büyük amackız dedi. Bozkurt şunları söyledi;Adana'daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Keza komşu kentlerimizde de aynı durum söz konusu.Yani Adana'da düzenlediğimiz karnavalımız Mersin, Tarsus ekonomisine de Osmaniye ekonomisine de hatta Hatay ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu da ayrıca bizlere mutluluk veriyor.Her yıl Adana dışından gelecek konuklarımız ile birlikte karnavalın Adana'da 80-85 milyon liralık Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi yarattığı ortaya çıkıyor.Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başlıyor tüm Adana'ya yayılıyor. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda bir canlanma yaşanıyor. Küçük esnafından oteline, taksicisinden sokakta lahmacun, su satana kadar herkese doğrudan dokunuyor karnavalımız. ADANA TURİZM BÖLGESİ OLACAK Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise yaptığı konuşmada, karnavalın Büyükşehir Belediyesi için büyük anlamlar taşıdığını dile getirerek şunları söyledi;?Karnaval ateşi her yıl biraz daha büyüyor, çemberini genişletiyor. Adana'nın adını Türkiye'ye duyurmak, kentin pozitif tanıtımına katkı sunmak noktasında son derece önem arz eden Nisan'da Adana'da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin her açıdan vizyonunu değiştirmeye yönelik organizasyonlarının başında geliyor. Adana'yı turizm bölgesine kazandırmak adına en önemli alternatiflerimizden bir tanesi Nisan'da Adana'da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı. Karnaval süresince Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize dışarıdan gelecek misafirlerin karnavalda mutlu ve huzurlu bir zaman dilimi geçirmeleri için tam kadro mesaide olacağız. KORTEJ GEÇİŞİ, RESMİ AÇILIŞ VE KIRAÇ KONSERİ MERKEZ PARK'TA Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ?simgesiö durumundaki kortej geçişi bu yıl 7 Nisan Cumartesi günü saat 1730'da Merkez Park'ta gerçekleştirilecek. Rekor sayıda katılımın beklendiği kortej geçişinde aylardır hazırladıkları kostümleri ile bireysel katılımcılarının yanında, gösteri grupları da kortejde olacaklar. Karnaval Kortejinde özel etkinlik grupları renkli gösterilerini yaparak yürürken, karnaval için Adana'ya gelen çok sayıdaki ünlü sanatçı da kortej geçişini izleyenlerin arasında olacaklar. Merkez Park'ta Saat 1830'da gerçekleştirilecek resmi açılışın ardından Türk Pop ve Rock müziğinin ünlü ismi Kıraç sahne alacak. Kıraç'ın performanın ardından her yıl olduğu gibi dilek fenerleri sevgi ve dostluk için gökyüzüne salınacak. KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNİN SAYISI ARTTI Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de düzenlenecek. Yurtiçinden ve yurtdışından gelecek onbinlerce kişi, Toros Caddesi, Atatürk Parkı, ZiyapaşaBulvarı, TepebağTurhanArınSokağı, Yaşar Kemal KültürMerkeziMeydanı, TurgutÖzalBulvarı, UğurMumcuBulvarıveMerkezpark'ta düzenlenecek aktiviteleri yerinde izleyerek Adana'da unutamayacakları bir hafta sonu geçirecekler. Bu aktivitelerde; dans gösterileri, üniversite müzik gruplarının konserleri, halk oyunları gösterileri, açık hava sergileri, imza günleri, açık oturumlar, söyleşiler, bando gösterileri ile birbirinden ilginç sokak şovları yer alacak. Karnavalda her yıl olduğu gibi herkesin katılımına açık; anne baba çocuk koşusu, Adana'daki en iyi lezzetler, Arka Plandaki Adana fotoğrafları, moda tasarım, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da bulunacak. KOSTÜM YARIŞMASI NEFES KESECEK Karnavalın ödüllü yarışmalarından biri olan ve her yıl büyük ilgi toplayan Kostüm Yarışması'nın finali ise 6 Nisan akşamı gerçekleştirilecek. Ümit Temurçin başkanlığındaki jüri, finale kalan 10 kostüm arasından ilk 3'ü belirleyecek. İlk 3'e girenler çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, yurt dışı kariyer fırsatları da elde edecekler. GUİNNESSREKOR DENEMESİ YAPILACAK 6'ncı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında 8 Nisan tarihinde Beyazevler Çamlık'ta gitarıyla Akdeniz Akşamları şarkısını çalabilen 7 bin kişinin katılımının hedeflendiği Guinnessrekor denemesi de yapılacak. Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında ayrıca 7-8 Nisan tarihlerinde Çukurova Belediye Binası'nda Ulusal Satranç Turnuvası gerçekleştirilirken, 7 Nisa'da saat 1400'da Merkez Park'ta Porta-Car Tasarım Arabalar yarışı keyifle izlenebilecek. TJK PORTAKAL ÇİÇEĞİ KOŞUSU Karnavalda ayrıca Türkiye Jokey Kulubü'nün Adana programında Portakal Çiçeği Koşusu da ikinci kez heyecana sahne olacak. Adana Hipodromunda yapılacak koşu 8 Nisan Pazar günü saat 2000'dan itibaren koşulacak yarışlar arasında yer alacak. Karnaval ile ilgili güncel duyurular ise www.nisandaadanada.com web-sitesinden, Facebook, Twitter ve Instagram'daki Nisan'da Adana'da isimli hesaplardan takip edilebiliyor.