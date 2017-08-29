(Görüntülü Haber) PORTAKAL BAHÇELERİNİN ARASINDAKİ 115 YILLIK CAMİDE RESTORASYON

Haber: Hasan Demirtaş / Kamera: Emrah Gül-ANTALYA/-ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde portakal bahçelerinin arasındaki 115 yıllık tarihi cami, restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına döndürülecek. Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde portakal bahçelerinin arasında, 1902 yılında Baharzade Muhammed Ağa tarafından yaptırılan tarihi cami restore edilecek. Ak Parti Milletvekili Atay Uslu ile Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, tarihi camide incelemelerde bulundu. Camilerin kitabelerinin genelde girişte ön tarafta bulunduğunu belirten Karabayram, bu caminin kitabesini içeride bulduklarını söyledi. Caminin çok süslemeli ve tek ustanın elinden çıktığına dikkati çeken Karabayram, her motif ve bezemenin farklı bir anlam taşıdığını kaydetti. İKİ DEFA TADİLAT YAPILMIŞ Camide 1979 ve 1983 yıllarında tadilat yapıldığını ve betonarmenin etkisine alınmaya çalışıldığını anlatan Karabayram, ?Cami yüzde 70 oranında eski ihtişamını koruyor. Bunun yanında yapıyla uyumlu olmayan bazı malzemeler caminin içine girmiş. Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü olarak bu caminin projesi yeniden ele aldık. 2015 yılında tescillen caminin yeni uygulayacağımız projeyi Koruma Kurulu onayladı. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarına başlayacağız" dedi. Karabayram, caminin kapısındaki motiflerin de yağlı boyanın altında kaldığını dile getirerek, kapıyı laboratuvarda temizledikten yeniden camiye getireceklerini söyledi. 'İKİNCİ ÖRNEĞİNİ GÖRMEDİM' Milletvekili Atay Uslu, camideki her şeyin el işi olduğunu söyledi. Uslu, ?Caminin ikinci bir örneğini ben görmedim. Caminin ikinci bir özelliği de portakal bahçelerinin arasında yer alıyor olması" dedi.