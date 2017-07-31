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(Görüntülü Haber) Polonya'dan bisikletle Türkiye'ye geldiler

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULKDAK, () - POLONYA'dan Gürcistan'a gitmek için bisikletleriyle yola çıkan 2 genç, Zonguldak'a ulaştı. Değişik ülke ve kültürler tanımak için 36 gün önce ülkeleri Polonya'dan yola çıkan üniversite...

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULKDAK, () - POLONYA'dan Gürcistan'a gitmek için bisikletleriyle yola çıkan 2 genç, Zonguldak'a ulaştı.

Değişik ülke ve kültürler tanımak için 36 gün önce ülkeleri Polonya'dan yola çıkan üniversite öğrencileri 20 yaşındaki Dominik Olejniczak ve 21 yaşındaki Tomek Swıerkot, Romanya ve Bulgaristan'ı bisikletleriyle geçti. Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan iki genç, Zonguldak'a ulaştı. Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Dominik Olejniczak, "Tatilimizin 36'ncı günü. Türkiye çok güzel bir ülke. Çok sevdim, çok iyi insanlar var. Her gün güzel manzaralarla karşılaşıyoruz. Türkiye en iyisi. Şu an da tatildeyim.Yaz tatilimizi bisikletle gezerek geçirmek istedik. Değişik ülkeler, kültürler tanımak çok güzel" dedi.

Bir süre dinlendikten sonra yollarına devam eden Olejniczak ve Swıerkot, Karadeniz üzerinden Gürcistan'a ulaşarak gezilerini sonlandırmayı hedefliyor.

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