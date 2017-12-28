(Görüntülü Haber) Polisten okul önlerinde denetim

ŞANLIURFA-)ŞANLIURFA'da, 500 polisle 'Huzurlu okul' uygulaması kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde 990 kişi sorgulandı, 104 kafeterya ile 198 araç denetlendi. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla; Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus timlerinden oluşan 500 polisin okul önlerinde ortaklaşa düzenlediği uygulamalarla denetimler sürüyor. Okullar önünde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 990 kişinin GBT sorgusu yapılırken, öğretmen ve öğrenciler de uyarıldı. Ayrıca okul çevresinde bulunan çay bahçesi, park, kafeteryalar da polisin denetiminden geçirildi. Okul çevresinde bulunan 104 kafeterya denetlenirken, 2 işyerine 454 lira ceza kesildi. 198 aracın denetlendiği uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, hırsızlık suçundan aranan bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.