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(Görüntülü Haber) Polisten kan bağışı

Akif ÖZDEMİR-ADANA,() ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda emniyet personeli 'Kan ver, 3 can kurtar' sloganıyla başlatılan kampanyada kan bağışında bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri...

Akif ÖZDEMİR-ADANA,() ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda emniyet personeli 'Kan ver, 3 can kurtar' sloganıyla başlatılan kampanyada kan bağışında bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü binasında Türk Kızılay Adana Şubesi'nin işbirliğiyle kan kampanyası başlatıldı.Emniyet personeli, 'Kan ver 3 can kurtar' sloganıyla kan bağışı yaptı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılarak, kan verdiği etkinlikte polisler, kan bağışı için uzun kuyruk oluşturdu. Müdür Yıldız, Sahada canıyla kanıyla vatandaşlar için mücadele eden polisin, iyilik hareketine kan vererek yine vatandaşların yanındadır dedi.

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