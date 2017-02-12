Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonunda kaçak sigara ve kaçak gözlük ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 Şubat 2017 günü Ümraniye İlçesi'nde kaçak ürünlerin depolandığı bir adrese yapılan operasyonda; 9 bin 999 adet kaçak sigara, piyasa değeri 100.000 dolar olan 4 bin 090 adet kaçak gözlük ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak yakalanan M.K. (28) ve yaşı küçük D.A. isimli erkek şahıslar hakkında yasal işlemler yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
(Görüntülü Haber)Polisten kaçak sigara ve gözlük operasyonu
Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonunda kaçak sigara ve kaçak gözlük ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kaçakçılık...
12 Şubat 2017 Pazar 14:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.