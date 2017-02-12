(Görüntülü Haber)Polisten kaçak sigara ve gözlük operasyonu

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonunda kaçak sigara ve kaçak gözlük ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 Şubat 2017 günü Ümraniye İlçesi'nde kaçak ürünlerin depolandığı bir adrese yapılan operasyonda; 9 bin 999 adet kaçak sigara, piyasa değeri 100.000 dolar olan 4 bin 090 adet kaçak gözlük ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak yakalanan M.K. (28) ve yaşı küçük D.A. isimli erkek şahıslar hakkında yasal işlemler yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.