(Görüntülü Haber) Polisten 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Ali KADI/NİĞDE,() NİĞDE'de polis ekipleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' adıyla uygulama yapıldı. Uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri katıldı. Çok sayıda polis, sokaklar, park ve bahçeler, metruk binalar, kahvehaneler, alkol ve tütün ürünü satılan işletmeler ile okul çevrelerini denetledi. Yaklaşık 150 polisin katıldığı uygulamada şüpheli görülen kişiler sorgulanırken üzerinden esrar maddesi çıkan bir kişi gözaltına alındı.