(Görüntülü Haber) Polisten 'güvenli kask' hediyesi

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, trafik kazalarında sürücülerin başından fırlayarak ölüme kadar varabilen yaralanmalara neden olan yarım kasklı motosikletliler trafik polislerince durduruldu. Polisler, başındaki yarım kaskları çıkardıkları sürücülere, güvenliği yüksek kasklar hediye etti. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yol kontrolü yaptı. Motosiklette kask kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen trafik polisleri, yoldan geçen motosiklet sürücülerini durdurdu. Tüm sürülerin kask taktığı görüldü. Ancak kullanılan kaskların 'Polisten kaçma kaskı' olarak anılan ve trafik kazalarında sürücülerin başından fırlayarak ölüme kadar varabilen yaralanmalara neden olan yarım kasklar olduğu gözlendi. Yüksek güvenlikli kask takanlara karanfil verilirken, kullanılan yarım kasklar polis tarafından sürücülerin başından çıkartıldı. Sürücülere üzerinde 'Kask hayattır' yazılı, başı tamamen saran güvenlikli kasklar hediye edildi. Trafik Denetleme Büro Amiri Mehmet Zeybek, sürücülerin başından aldığı yarım kaskların içini sökerek, kazalarda hiçbir işe yaramayacağını anlattı. Bu kaskları takan sürücülere trafik kontrollerinde ceza yazmadıklarını anlatan Zeybek, kaza anında ise baştan fırlayan bu tarz kaskların yaralanmalara neden olduğunu kaydetti. Uygulamada 50 sürücüye kask hediye edildi. "SÜREKLİ TAKACAĞIM" Hediye kask alan motosiklet sürücüsü Dilek Kocatepe, kasksız dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirtti. Kısa mesafelerde aşırı sıcak nedeniyle bazen kask takmadan motora binildiğini anlatan Kocatepe, bundan böyle polis tarafından hediye edilen kaskı sürekli takacağına söz verdi. Kurallara uyulduğu zaman polisten korkmaya gerek olmadığını kaydeden Mehmet Yılmaz ise "Özellikle Fethiye'de motosiklet kullanan gençler dikkat etsinler. Trafik kazalarında hayatları yanmasın. Bana da kask hediye ettikleri için çok mutlu oldum. Bunu hiç unutmayacağım ve sürekli kaskımı takacağım" dedi. 'POLİSTEN KAÇMA KASKI' OLARAK ANILIYOR Fethiye'de yaşanan motosiklet kazalarında sürücülerin başından fırlayarak yaralanmalara neden olan yarım kasklar 'Polisten kaçma kaskı' olarak anılıyor. 95 liralık cezadan kurtulmak isteyen motosiklet sürücüleri, 20 ila 50 lira arasında satın aldığı bu kasklarla trafik denetiminden rahatça geçiyor. Kaza anında ise kelepçeleri kopan yada kendiliğinden sürücünün başından fırlayan bu kasklar ölüme kadar varabilen yaralanmalara neden oluyor.