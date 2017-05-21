(Görüntülü Haber) Polislerin sahiplendiği 2 kedi, tatilcilerin ilgisini çekti

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi memurlarının yavruyken besleyip büyüttüğü iki sokak kedisi, sevimlilikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kordon Caddesi'ndeki Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi, iki sokak kedisine ev sahipliği yapıyor. Ocak ayında soğuktan üşüyerek sığınan iki yavru kediye, görevli polis memurları sahip çıktı. Polisler, mesai sonrası kendi imkanlarıyla kedileri veteriner kontrolünden geçirerek mama ve ihtiyaçlarını karşılayarak beş ay boyunca baktı. Tekir cinsi sarı renkli dişi kediye 'Anastasya' ve erkek olan karma cins kediye ise 'Çakır' adını verdi. İyi bakılan biri sarı ve beyaz, diğeri gri ve beyaz renkli iki kedi, beş ayda 4 kiloya ulaşarak 1 yaşında gibi görünmeye başladı. Sürekli Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi içinde ve önündeki bekleme alanında dolaşan kediler, ilgi görmeye başladı. Polis merkezinin bir köşesine kediler için karton kutudan barınak yapıldı. Müracaat için gelenler, tatilci ve yabancı turistler, kedilerin sıcak ilgisi karşısında onları sevmeye başladı. Özellikle yabancı turistler, polislerin kedilere sahip çıkıp baktığını öğrenince şaşırarak daha çok ilgi gösterdi. Polis merkezine gelen her tatilci ve yabancı turist kedileri sevmeden ve fotoğrafını çekmeden ayrılmıyor. Kayıp eşya için müracaata gelen Fatma Solakoğlu, "Polislerin sahiplenerek büyüttüğünü öğrenince sevindim. Bu güzel ve anlamlı ilgi için, çektiğim fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, 'Marmaris polisi bir tane' diyeceğim" dedi.