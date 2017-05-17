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(Görüntülü Haber) Polislerden örnek davranış

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKİRDAĞ'da kentin giriş çıkış noktalarında asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, bir otomobilin çarparak bacağını kırdığı köpeği muhafaza edip belediye ekipleri ile birlikte tedavi edilmesini sağladı. Tekirdağ...

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() TEKİRDAĞ'da kentin giriş çıkış noktalarında asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, bir otomobilin çarparak bacağını kırdığı köpeği muhafaza edip belediye ekipleri ile birlikte tedavi edilmesini sağladı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Malkara yolu üzerinde rutin olarak yaptıkları asayiş uygulaması sırasında, bir otomobilin çarparak yaraladığı köpeği, önce yol kenarına alarak muhafaza etti. Daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi hayvan barınağı görevlilerini telefonla arayıp köpek için yardım istedi. Polis memurları, belediye ekipleri ile birlikte arka bacağı kırılan sokak köpeğini barınağa ait araca koyarak tedavi edilmesini sağladı. Öte yandan köpeğe çarparak yaralanmasına neden olup yola devam eden otomobil sürücünü tespit eden polis ekipleri, hayvan barınağına yönlendirerek yaralı köpeğin tedavi sürecini takip etmesini sağladı. Polis ekiplerinin örnek davranışı hayvansever dernekler tarafından takdirle karşılandı.

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