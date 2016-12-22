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(Görüntülü Haber) Polisle gençler kartopu oynadı

KAHRAMANMARAŞ'ta, çevik kuvvet polisi ile bir grup genç, kar topu oynadı. 2 gündür karın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta bir araya gelen bir grup genç, polislere moral vermek ve destek olmak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine...

KAHRAMANMARAŞ'ta, çevik kuvvet polisi ile bir grup genç, kar topu oynadı. 2 gündür karın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta bir araya gelen bir grup genç, polislere moral vermek ve destek olmak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine geldi. Burada her zaman yanlarında olduğunu dile getiren gençler, daha sonra polislerle kartopu oynadı. Polislerle gençlerin birbirlerine kartopu attığı ve neşeli dakikaların yaşandığı kartopu savaşında Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç da yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı kartopu savaşıyla polisler moral buldu.

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