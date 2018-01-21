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(Görüntülü Haber) Polisin düşürdüğü tabanca, kar birikintisinde bulundu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta, cadde kenarındaki kar birikintisinde, içi mermi dolu şarjör ve tabanca bulundu. Tabancayı, göreve giden polis memurunun düşürdüğü belirlendi. Olay, saat 11.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta, cadde kenarındaki kar birikintisinde, içi mermi dolu şarjör ve tabanca bulundu. Tabancayı, göreve giden polis memurunun düşürdüğü belirlendi. Olay, saat 11.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Halfelik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kaldırımda yürüyenler, içi mermi dolu şarjörü gördükten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yol kenarında, içi mermi dolu şarjörü buldu. Yapılan aramada, şarjörün 20 metre ilerisinde de karın birikintisinde tabanca bulundu. Şarjörün ve tabancanın bulunduğu yere, olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada silahın, polis memuru M.Y.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis memuru M.Y.'nin, tabancasını sabah benzinliğe yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne göreve giderken, düşürdüğü öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası tabanca, M.Y.'ye teslim edildi.

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