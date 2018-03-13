Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Polisin ‘Atatürk’ hassasiyeti alkışlandı

BOLU’da, Atatürk portrelerini yere koyarak satan 2 Iraklı genci, sivil polis, "Bizde Atatürk yere koyulmaz" diyerek uyardı. Diyaloğa şahit olan vatandaşlar polisi alkışladı. Bolu’nun en işlek Caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde 2...

BOLU’da, Atatürk portrelerini yere koyarak satan 2 Iraklı genci, sivil polis, "Bizde Atatürk yere koyulmaz" diyerek uyardı. Diyaloğa şahit olan vatandaşlar polisi alkışladı. Bolu’nun en işlek Caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde 2 Irak uyruklu genç, geçimlerini sağlamak için yere dizdikleri Atatürk portelerinin satışını yapıyordu. Bu sırada caddeden geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memurluğu yapan Ali Veysel portre satan iki gence rastladı. Sivil polis memuru, önce 2 Iraklı gence kimliğini göstererek polis olduğunu söyledi. Daha sonra sattıkları portredeki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Gençler, Atatürk’ü tanımadıklarını söyleyince, polis memuru Ali Veysel, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğunu anlatarak, “Atatürk bizde yerde durmaz. Yukarı kaldırın, yukarıda tutun. Atatürk’ü yere koymayın. Güzelce kaldırın yukarıda dursun. Biz zabıta değiliz. Satmana karışmıyoruz ama yere koymayacaksın” dedi. Iraklı gençler de polisin uyarısından sonra farkında olmadan böyle bir hata yaptıklarını ifade edip özür diledikten sonra portreleri bankın üzerine koyup satmaya devam etti. Bu sırada diyaloglara şahit olan vatandaşlar da polis memurunu alkışladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314