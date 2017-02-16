(Görüntülü Haber) Polise yarım kilo zümrüt satmak isterken yakalandılar
16 Şubat 2017 Perşembe 19:09
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