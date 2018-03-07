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(Görüntülü Haber) Polise motosiklet ve araç takviyesi

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()ANTALYA Emniyet Müdürlüğü hizmetine 20 otomobil, 30 motor ve motosiklet katıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının giderilerek hizmet kapasitesinin ve hizmet standardının...

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()ANTALYA Emniyet Müdürlüğü hizmetine 20 otomobil, 30 motor ve motosiklet katıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının giderilerek hizmet kapasitesinin ve hizmet standardının yükseltilmesi amacıyla alınan 20 otomobil ve 15 motor ile 15 motosikletin teslimi için Uncalı Hizmet Binası yerleşkesinde tören düzenlendi. Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bütçesi karşılanan 20 hizmet aracı, bir kısmı Kepez Emniyet Hizmetleri Geliştirme Derneği tarafından alımı yapılan 30 motor ve motosikletin hizmete sunumu için tören düzenlediklerini söyledi. Emniyet teşkilatı olarak geniş bir bölgede görev yaptıklarını kaydeden Uzunkaya, "İl genelinde 1237 aracımız mevcut. Araç filosu her geçen gün yaşlanıyor. 2018 itibariyle 1-5 yaş grubundaki araçlarımızın yüzdesi 35. Oysa bir önceki yıl aşağı yukarı yüzde 53 aracımızın yaşı 1-5 grubundaydı. 6-10 yaş arası araç oranımız ise yüzde 36. Bu da bir önceki dönemde yüzde 32'ydi. 11 yaş üzeri araç yüzdemiz geçen sene yüzde 15 iken şu an yüzde 29'a çıktı. Günün 24 saatinde görev yapan ve diğer vatandaş aracına göre kullanım yüzdesi asgari 3 kat daha fazla olan emniyet araçların yıpranma ve yorulma oranlarını baz aldığımızda, filomuzun mutlaka gençleştirilmesi gerekir" diye konuştu. Törenin ardından yapılan duayla kurban kesildi. Uzunkaya, kurban kanını motosikletleri ve otomobilleri kullanacak personelin alınlarına sürdü. Tören, araçların görev yerlerine hareket etmesiyle sona erdi.

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