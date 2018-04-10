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(Görüntülü Haber) Polis teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yılı İzmir'de kutlandı

TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü İzmir'de de törenlerle kutlandı. Anıt Şeref Defteri'ni imzalayıp "Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetlerle, aziz milletimizin gönlünde yer...

TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü İzmir'de de törenlerle kutlandı. Anıt Şeref Defteri'ni imzalayıp "Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetlerle, aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır" yazan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polis kıyafeti giyinen çocuklara yakın ilgi gösterdi, onlara hediyeler verdi.

İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yılı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törenlerde ilk olarak İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Emniyet Müdürü Aşkın, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Aşkın, deftere şunları yazdı:

"Milletimizin huzur ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımız bu yıl 173'üncü kuruluş yıl dönümünü idrak ediyor. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetlerle, aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Kutsal görevimizi gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, milletimizin huzuru, devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan ahlaklı ve erdemli polisler olarak yapacağımızı ifade ederek, aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve sizin huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."

Kutlama öncesinde polis kıyafeti giyen çocuklara yakın ilgi gösteren, onlara hediyeler verip, hatıra fotoğrafı çektiren Hüseyin Aşkın, tören sonrasında da kutlamaya gelen emekli emniyet müdürleriyle görüştü, onlarla davet ettiği Kantar Karakolu'nda sohbet etti.
 

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