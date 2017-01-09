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(Görüntülü Haber) Polis metruk evlerde 'donmamaları' için kimsesiz aradı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kar ve dondurucu soğukta polis ekipleri olası donmaların önüne geçmek için metruk evlerde arama yaptı, içinde yaşayan kişi olup olmadığını araştırdı. Bulunan 4 kişi hastaneye götürüldü. Çorlu'da...

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kar ve dondurucu soğukta polis ekipleri olası donmaların önüne geçmek için metruk evlerde arama yaptı, içinde yaşayan kişi olup olmadığını araştırdı. Bulunan 4 kişi hastaneye götürüldü. Çorlu'da etkili olan kar yağışı ve gece sıfırın altında 13 dereceye düşen hava sıcaklığında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimsesizleri bulmak için aramalar yaptı. Özellikle metruk evlerde yaşayan kimsesizlerin olası donmalarını önlemek için gece boyunca yapılan aramalarda 4 kişi bulundu. Evleri el fenerleriyle tek tek dolaşan polis, "Kimse var mı?" diye de seslendi. Aramalarda bulunan 4 kimsesiz, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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