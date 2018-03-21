(Görüntülü Haber) Polis memuru, sırra kadem basan Hanım Ağa ve ortağını vurmuş

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde polis memuru L.B.'nin, bir süre önce Yalova'da 2 çocuğunu kız kardeşine bırakıp ortadan kaybolan Gülay Kalaycı (48) ile ortağı Muhammed Bilal A.'yı tabancayla vurarak yaraladığı ortaya çıktı. 6 milyon 800 bin lira dolandırıldığı iddia edilen polis memuru serbest bırakılırken, 'Hanım Ağa' olarak tanınan Kalaycı ile Muhammet Bilal A.'nın alacaklıları peşlerine düşünce kaçtığı öne sürüldü. Yalova’da emlak alım satımı yapan ve çevresinde 'Hanım Ağa' olarak tanınan Güler Kalaycı, bir süre önce Çanakkale’nin Biga ilçesine gelerek, burada da Muhammed Bilal A. ile ortak emlakçılık yapmaya başladı. Yalova’da polis memuru olarak görev yapan L.B., emlak alımı için yüklü miktarda para verdiği Muhammed Bilal A. ile Güler Kalaycı’nın kendisini dolandırdığını ileri sürerek, geçen 7 Mart günü konuşmak için Biga ilçesindeki Venture Gayrimenkul isimli işyerine geldi. Burada polis memuru L.B. ile emlakçı iki ortak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.B., beylik tabancasını çekip, Kalaycı ve Muhammed Bilal A.'ya ateş etti. Muhammed Bilal A, dizinden, Kalaycı ise ayak parmağından yaralandı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Bilal A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru L.B ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Biga Adliyesi’ne sevk edilen polis Memuru L.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. L.B.’nın mahkemede verdiği ifadede, akrabalarının ve arkadaşlarının gayrimenkul alımı için kendisine verdiği paraları gönderdiği emlakçı Güler Kalaycı’nın bu kişiler adına arsa ve emlak aldığını anlattı. Noter aracılığıyla yapılan bu alım satımların kişiler adına tescilinin yapılmadığını belirten L.B., “Bu şekilde 216 yılından 2017 yılı ortalarına kadar 45 parça gayrimenkul alımı oldu. Güler Kalaycı, yapması gereken ödemeleri alıp, kendi karını da içinden alarak geriye kalan parayı, arsa sahibinin karı ile beraber bana gönderiyordu. Ben de arsaların sahiplerine bu paraları veriyordum. Daha sonra bize para gelmemeye başladı. Güler Kalaycı’ya sorduğumda, çalıştığı bankada problem olduğunu, bu yüzden ödeme yapamadığını söyledi. Ben de bu durumu bana para verenlere anlatıyordum. Ancak Güler Kalaycı her seferinde ödeme sözünü ertelemeye başladı. Böyle olunca da Güler Kalaycı’ya parasını gönderdiğim insanlar, paralarının akıbetini bana sormaya başladı. Ödeme geciktikçe aracı olduğum kişilere durumu açıklayamaz hale geldim. Bu durum nedeniyle psikolojik olarak yıprandım” diye konuştu. Emlakçı Güler Kalaycı’nın söz verdiği Ocak ayında da ödeme yapmaması üzerine 7 Mart günü Biga ilçesinde işlettikleri Verture Gayrimenkul dükkanına gittiğini belirten polis memuru L.B., “Burada Muhammed Bilal A.’nın belinde silah olduğunu gördüm. İkili ile konuşurken, aramızda tartışma yaşandı. Güler Kalaycı, ‘Yedim ulan paranı, vermiyorum. Git o insanlara da öyle söyle’ dedi. Bu sırada Muhammed Bilal’in elini beline attığını görünce ben de silahımı çıkararak yere bir el ateş ettim. Mermi Muhammed Bilal’e denk gelmiş. Bu sırada Güler Kalaycı benim silahıma doğru hamle yapınca, sakınmak istediğim silah yere doğru ateş aldı. Güler Kalaycı koşarak gitti. Ben de silahımı masanın üzerine koyarak, polisin gelmesini bekledim. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Benim onları vurma ya da yaralama kastım yoktu. Parayı geri ödemedikleri için ben dahil, birçok aile mağdur durumdaydık” dedi. Mahkeme, 6 milyon 800 bin TL dolandırıldığı ileri sürülen polis memuru L.B.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. EMLAKÇI KADIN KAYIPLARA KARIŞTI Tedavilerinin ardından taburcu edilen ‘Tuğba’Güler' takma adını da kullanan Güler Kalaycı ve ortağı Muhammed Bilal A.’nın, saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurarak piyasadan yüklü miktarda para topladıkları ileri sürüldü. Alacaklıların peşine düştüğü Güler Kalaycı’nın ise, 2 çocuğunu Yalova’daki kız kardeşine bırakarak kayıplara karıştığı öğrenildi. GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI Biga'da 4 yıldır çaycılık yapan Muzaffer Engin, "Dükkanın içerisinde alacak ve verecek davasından çatışmışlar. Silahla ayağından yaralanan bayan dışarı çıktı. Biz de onun yanına gidince bayıldı. Ambulans gelinceye kadar kucağımda bekledi. Ambulansa teslim ettik. Ambulansta kendine geldi. Aralarında alacak ve verecek davasından dolayı çatışma olduğunu söyledi. Dükkana gelen kişi polismiş. Ayağına ateş etmiş" diye konuştu. Esnaf Gülçin Korkmaz ise, "Bir erkek kendini dışarı attı. Sonra benim dükkanıma gelerek, içeri girdi ve koltuğa yığıldı. Ben de onu o halde görünce korktum. Olayın yaşandığı dükkanda zaten polis vardı. Daha sonra ben dışarı çıktığımda adam içeriye saklandı. Sonrasında 10 dakika içerisinde ambulans geldi ve götürdüler" dedi.