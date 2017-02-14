Oben ULU/BERGAMA (İzmir), () - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, uyarıya rağmen durmadığı belirtilen sürücünün hafif ticari aracıyla çarptığı 43 yaşındaki Nedim Öner şehit düştü. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. İzmir- Çanakkale Karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan ekipten, trafik polis memuru evli ve 2 çocuk babası Nedim Öner'e, kontrol noktasında, bugün saat 02.00'de uyarısına rağmen durmayan, kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarptı. Öner'e çarpan sürücü, durmayıp kaçtı. Ağır yaralanan Öner, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ambulansıyla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda şehit düştü. Kaçan sürücünün yakalanması için polis, çalışma başlattı. Ekipler, aracı kent merkezinde terk edilmiş halde buldu. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şehit Öner'in cenazesinin Kaymakamlık önünde düzenlenecek tören ardından memleketi Manisa'nın Salihli İlçesi'nde gönderileceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Polis memuru durmayan sürücü yüzünden şehit düştü
Oben ULU/BERGAMA (İzmir), () - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, uyarıya rağmen durmadığı belirtilen sürücünün hafif ticari aracıyla çarptığı 43 yaşındaki Nedim Öner şehit düştü. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi...
14 Şubat 2017 Salı 12:01
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