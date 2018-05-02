(Görüntülü Haber) Polis, mağazanın önünde ağlayan Samet'e kıyafetler aldı
02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:38
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