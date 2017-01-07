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(Görüntülü Haber) Polis kopan elektrik teli başında nöbet tuttu

Fatih KARAÇALI/ADANA,() ADANA'da kopan elektrik telinden vatandaşı uzak tutmaya çalışan polis, sokakta nöbet tuttu. Merkez Yüreğir İlçesi'nde sokak direğindeki elektrik teli, belirlenemeyen bir nedenle kopup düştü. Bu nedenle elektrikleri...

Fatih KARAÇALI/ADANA,() ADANA'da kopan elektrik telinden vatandaşı uzak tutmaya çalışan polis, sokakta nöbet tuttu. Merkez Yüreğir İlçesi'nde sokak direğindeki elektrik teli, belirlenemeyen bir nedenle kopup düştü. Bu nedenle elektrikleri kesilen vatandaşlar, dağıtım şirketine durumu bildirdi. Bazı kişiler de polisi arayarak kopan telle ilgili önlem alınmasını istedi. Bölgeye gelen gelen polis ekipleri, vatandaşları uzak tutmak için bir ucu direkte bağlı, diğeri yerdeki elektrik telinin etrafına taş ve boya tenekesi koyup dağıtım şirketi görevlileri gelene dek yaklaşık 1 saat nöbet tuttu. Sonrasında görevliler gelip, onarımı yapınca polisler ayrıldı. Bazı vatandaşlar, dağıtım şirketi görevlilerine geç geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Ekipteki bir teknisyen ise, "Biz de evimizde yatmıyoruz. Bize bildiriyorlar, geliyoruz" dedi.

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