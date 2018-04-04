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(Görüntülü Haber) Polis Haftası'nda fidan dikimi

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yılı dolayısıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sarılar Mahallesi'nde...

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yılı dolayısıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sarılar Mahallesi'nde hazırlanan alanda gerçekleştirilen fidan dikimine Kaymakam Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Manavgat Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Erdem Ersoy, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, sivil toplum kurulu temsilcileri ve ilçede görevli polis memurları katıldı. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış tarafından katılımcılara fidanların nasıl dikileceği konusunda uygulamalı bilgi verildi. Etkinlikte Kaymakam Mustafa Yiğit başta olmak üzere protokol üyeleri ve katılımcılar, kızılçam ve servi fidanı dikti.

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