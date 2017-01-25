İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Eminönü'nde bir kadının bebeğini denize attığı öne sürüldü. Deniz polisi, Eminönü açıklarında arama başlatırken kadın gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Polis denizde bebek arıyor (1)
İbrahim AKTÜRK - Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Eminönü'nde bir kadının bebeğini denize attığı öne sürüldü. Deniz polisi, Eminönü açıklarında arama başlatırken kadın gözaltına alındı.
25 Ocak 2017 Çarşamba 16:07
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