(Görüntülü Haber) Polis çift, TOMA'yı gelin arabası yaptı

EVLİLİK hazırlığı yaparken önce nişanlısının beylik tabancasının kazayla ateş alması sonucu yüzünden vurulan, ardından geçirdiği trafik kazasında yaralanan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ceren Ekinci, aynı şubede görevli nişanlısı Taha Yasin Gül ile dünya evine girdi. Çift, süsledikleri Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nı (TOMA) gelin arabası yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen nikah törenine, Taha Yasin Gül ve Ceren Ekinci çifti, gelin arabası olarak kullandıkları TOMA ile geldi. Meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına giren çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak, Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, nikahtan önce yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok nikah kıydığını belirterek, "Ama törene TOMA ile gelen gelin damadın nikahını kıymamıştım" diye espri yaptı. Daha sonra çiftin nikahını kıyan Başkan Türel, üç çocuk sözü aldı.BAŞLARINDAN ÇOK OLAY GEÇTİAntalya Valisi Münir Karaloğlu ise genç çiftin başından bir yıl içerisinde filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini söyledi. Baharın başladığı Nevruz günü çiftin nikah masasına oturduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Ceren sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin'e çektirmen lazım" diye espri yaptı. Vali Karaloğlu, hayatın sıkıntılı bir süreç olduğunu, ancak son bir yıl içinde yaptıkları gibi yaparlarsa her türlü sıkıntıyı çözebileceklerini söyledi.ARDI ARDINA TALİHSİZLİKLER YAŞADILAREmniyet Müdürü Celal Uzunkaya ise gelin ve damadın aynı polis okulundan mezun olduktan sonra, Antalya'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde aynı gün göreve başladıklarını söyledi. Ceren Ekinci'nin geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından uzun bir tedavi süreci geçirdiğini dile getiren Uzunkaya, tedavisinin ardından görevine başlayan Ekinci'nin iki ay sonra ise trafik kazasında ağır yaralandığını anlattı.‘ÇOK MUTLUYUM’Damat Taha Yasin Gül ise yaptığı açıklamada, hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını, çok mutlu olduğunu söyledi. Düğünlerinin çok değişik bir organizasyon olduğunu ve kendilerine de sürpriz olduğunu ifade eden Gül, "Daha önce hep TOMA ile göreve gidiyorduk. Şimdi gelin arabası oldu, evleniyoruz. Çok farklı bir duygu" diye konuştu.Ceren Ekinci ise Vali Karaloğlu ve İl Emniyet Müdürü Uzunkaya'ya teşekkür etti. Emniyet Müdürü Uzunkaya ile Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak geline bilezik hediye etti.NİŞANLISININ SİLAHINDAN ÇIKAN MERMİYLE BAŞINDAN VURULMUŞTUCeren Ekinci, 22 Mayıs 2017 tarihinde sabah saatlerinde evine gelen ve aynı şube görev yapan nişanlısı Taha Yasin Gül’ün beylik tabancasını masaya koyduğu esnada ateş alması sonucu yerden seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Ekinci, Ağustos ayında görevine geri dönmüştü.GÖREVE DÖNDÜKTEN SONRA KAZADA YARALANDICeren Ekinci, 4 Ekim 2017 tarihinde saat 20.30’da Dumlupınar Bulvarı yan yoldaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken A.D. yönetimindeki 34 SA 8291 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.