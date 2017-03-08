(Görüntülü Haber) Polis bu kez lunaparka götürdü

Fatih KARAÇALI-ADANA,() ADANA polisi, dezavantajlı bölgelerdeki çocukları lunaparka götürdü. Lise öğrencileri lunaparkta gönüllerince eğlendi. Adana'da göreve başladıktan sonra bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterilerine sahne olan mahallelerdeki çocukların topluma kazandırılmasını hedefleyen Emniyet Müdürü Osman Ak, maddi durumu iyi olmayan ailelerle yakından ilgilenilmesini sağladı. Dezavantajlı olarak adlandırılan çocukların toplumsal olaylardan uzak kalmasını ve yaşam şartlarının iyileştirilmesini sağlamayı hedefleyen polis, Anafartalar Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenciyi lunaparka götürdü. Lunapark gezisinde, öğrenciler dönme dolap, çarpışan arabalara binerek gönüllerince eğlendi.